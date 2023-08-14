Зеленский назвал «красноречивое задымление на Крымском мосту» ответом Украины на преступления России

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские силы пытались атаковать Крымский мост 12 августа. Это следует из его видеообращения, выпущенного вечером 13 августа.

«Каждый уничтоженный оккупант, все единицы сожженной российской техники, огонь вместо их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы ни одного преступления России не оставим без ответа», — заявил Зеленский.

Минобороны РФ заявило, что днем 12 августа российские силы ПВО сбили в районе Керченского пролива две ракеты С-200, переделанные в ударный вариант. Во время атаки российские спецслужбы поставили на Крымском мосту дымовую завесу, очевидцы сняли на видео густой дым в районе моста.

ВСУ атаковали ракетами Крымский мост. Вот как это выглядело Meduza

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. Из-за последней атаки по мосту организовали движение только по одной полосе в реверсивном режиме.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские спецслужбы «принимали участие» в обоих взрывах на Крымском мосту.

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