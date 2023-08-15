Курс рубля на Московской бирже, начавший расти после решения ЦБ поднять ключевую ставку, вновь снизился
Источник: Московская биржа
Биржевой курс российского рубля к доллару и евро, выросший после объявления о повышении ключевой ставки, снова начал снижаться. По данным на 12:30 мск, доллар торговался по 97,99 рубля (+33 копейки). Курс евро вырос до 107,2 рубля (+13 копеек к уровню закрытия предыдущей сессии).
После того, как ЦБ объявил о повышении ключевой ставки до 12%, доллар на Московской бирже торговался по 95,89 рубля (на 1,76 рубля меньше уровня закрытия предыдущих торгов), евро — по 104,78 рубля (-2,27 рубля).
Оценив реакцию рынка, пишет The Bell, Банк России скорректировал утренний пресс-релиз, добавив в него фразу о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки.
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