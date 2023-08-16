Financial Times: США предложили Ирану перестать поставлять российским военным беспилотники в обмен на смягчение санкций

США предложили Ирану отказаться от поставок в Россию беспилотников и запчастей к ним в обмен на смягчение санкций, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным собеседников издания, вопрос о поставках дронов затрагивался в ходе непрямых переговоров в Катаре и Омане. Параллельно стороны вели переговоры об обмене заключенными, как уточняют источники, в рамках усилий по деэскалации двухсторонних отношений, поскольку администрация президента США Джо Байдена рассчитывает восстановить ядерную сделку с Ираном.

Согласно материалу FT, Вашингтон пообещал не вводить против Ирана новые санкции, за исключением тех, которые касаются прав человека, а также не так строго следить за соблюдением санкций в отношении иранской нефти.

В то же время Иран, помимо решения вопроса с дронами, должен будет отказаться от обогащения урана выше 60%, улучшить сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и взять на себя обязательство не нападать на американцев. Иранский чиновник, общавшийся с изданием, заявил, что Тегеран рассчитывает на то, что Вашингтон сможет убедить европейские страны также ослабить санкционное давление на страну.

В начале августа США и Иран достигли соглашения об обмене пленными по формуле «пять на пять». Кроме того, Тегеран в рамках этой сделки получит доступ к шести миллиардам долларов, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за санкций США.

Американские власти ввели санкции, касающиеся иранских энергоносителей, после выхода США из ядерной сделки в 2018 году. Соглашение о ядерной программе Ирана было заключено тремя годами ранее. С одной стороны соглашение подписал Иран, с другой — США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Документ, в частности, оговаривал, до какого предельного уровня Иран может обогащать уран и какие запасы обогащенного урана может хранить. Параметры были определены таким образом, чтобы Иран мог развивать ядерную энергетику, но не мог создать ядерное оружие. С Ирана в обмен на обязательство выполнять условия сделки сняли санкции.

Российские военные активно используют в войне с Украиной дроны иранского производства «Шахед 131/136». С недавних пор Россия начала сама производить эти беспилотники, но пока еще из иранских комплектующих.

Читайте также

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»

Читайте также

Деревня для производства дронов. Как особая экономическая зона в Татарстане превратилась в место сборки иранских беспилотников для войны с Украиной Главное из расследования издания «Протокол» и ютьюб-канала «РЗВРТ»