За несколько дней до войны мы встречались с Путиным в его загородной резиденции. Он мне дословно сказал: «Слушай, Саша, ты знаешь, такая ситуация, если, не дай бог, что случится, ну, мы союзники…» Я говорю: «Что может случиться?» «Ну, всякое может быть. Ты прикрой меня, пожалуйста». И я в первые дни после начала «спецоперации» заявлял, что Беларусь не ввязывается в этот конфликт, но стрелять в спину русским мы не позволим. Это было связано с просьбой «прикрыть» Путина. Он опасался, скорее всего, удара в спину с Запада.

В последний наш разговор с Путиным опять затронули ситуацию, как-то в сердцах уже. Он говорит: «Плохо, что мы столкнулись — два народа. И вы, белорусы, вовлечены. Ну славяне!» И добавил так задумчиво: «Никто ж не думал там подчинять, порабощать, лишать независимости Украину. Нам это не нужно было. Но надо же было себя вести соответствующим образом и нам проблем не создавать».

Сейчас много разговоров о мире: «Что делать?» Мы высказываем разные точки зрения по этому поводу. И не то, как некоторые на Западе пытаются это представить, что Лукашенко «лег под Путина», делает, что он сказал. Слушайте, тот, кто меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно. С моим характером, с моим подходом. Были времена, когда у нас искрило так, что…

Путин не сошел с ума, это я вам сто процентов могу сказать. Каких-то имперских замашек у него я не наблюдаю. Он переживает в связи с этими событиями. Как человек абсолютно адекватный и опытный, он анализирует, просчитывает, пытается заглянуть вперед. Он с бухты-барахты ничего делать не будет. Он сделает шаг, потом долго-долго будет маяться и смотреть, стоит ли сделать второй шаг. Но я уверен, что он никогда не просчитывал, что надо поработить кого-то. Чепуха это.

Говорят, Путин не тот. Он абсолютно не тот. Это уже Путин в квадрате. Он уже мудрее и хитрее. Если кто-то думает, что после мятежа Пригожина Путин ослаблен, то это чепуха полная. Путин просто более мобилизован. Это наши противники должны знать. Никто сегодня Путина никуда не свергнет. Думаю, что следующий президент в России будет Путин. Выборы через полгода. Соперников сейчас в России Путину нет.

Это примерный пересказ интервью Александра Лукашенко украинской журналистке Диане Панченко (СБУ обвиняет ее в распространении кремлевской пропаганды и оправдании российской агрессии в Украине).

Фото на обложке: Алексей Даничев / Спутник / AFP / Scanpix / LETA