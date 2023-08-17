Зеленский подписал указ об увольнении всех руководителей областных военкоматов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителей всех областных военкоматов. Документ опубликовал на сайте президента.

Свои указом Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое рекомендовало главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному принять решение о «пребывании на должностях областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки ВСУ, прекратив практику их ротаций». Назначать новых военкомов также поручено Залужному.

Зеленский ранее говорил, что уволенных военкомов должны заменить ветераны войны. Он отмечал, что в Украине завели 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, 33 человек получили статус подозреваемых.

По словам президента Украины, управлять системой военкоматов должны люди, «точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена».

«Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования», — говорил Зеленский.

Директор Национального агентства Украины по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков заявлял, что большинство работников военкоматов являются добропорядочными, а массовое увольнение военкомов не решит проблем бегства призывников за границу. По его мнению, если назначать других людей, в том числе участвовавших в войне, «они будут интегрироваться в существующую систему и на выходе мы все равно будем получать коррупцию». Он считает, что сначала необходимо «изменить правила, по которым функционируют ТЦК [территориальные центры комплектования] и правила пересечения границы».

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