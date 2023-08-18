Разведка США допустила, что войска Украины могут не достичь поставленных задач в ходе контрнаступления, начавшегося в июне, сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на слова источников, знакомых с вопросом.

Согласно этому прогнозу, вооруженные силы Украины из-за российских линий обороны не смогут дойти до Мелитополя в Запорожской области и тем самым нарушить «сухопутный мост» между аннексированным Крымом и другими территориями Украины, занятыми российскими войсками. По словам собеседников издания, украинские войска, которые сейчас находятся в 80 километрах от Мелитополя, остановятся в нескольких километрах от города.

Путь к Мелитополю чрезвычайно сложен, и даже захватить более близкие города, такие как Токмак, будет непросто, сказал WP военный аналитик Роб Ли. «У России там три основные оборонительные линии, а после них — укрепленные города. Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать одну или две из них, но и в том, смогут ли они прорвать все три линии и иметь достаточно сил для достижения чего-то более значительного, например, взятия Токмака или чего-то еще», — сказал аналитик.

Из-за прогноза американской разведки, о котором сообщили нескольким конгрессменам, некоторые республиканцы выступили против того, чтобы дополнительно выделить на помощь Украины более 20 миллиардов долларов, как просит президент США Джо Байден.

В свою очередь другие политики упрекнули администрацию президента США в том, что Украина не получила более мощное оружие. Однако высокопоставленный представитель Белого дома подчеркнул в разговоре с WP, что нет никаких доказательств, что американские истребители F-16 и дальнобойные ракеты ATACMS, которые просит Киев, «стали бы панацеей».

Как отмечает The Washington Post, новая оценка разведки США согласуется с секретным прогнозом американских властей от февраля 2023 года. В нем говорилось, что ВСУ в ходе контрнаступления «не достигнет» цели, поставленной Украиной, и не сможет освободить Мелитополь или Мариуполь, чтобы разрушить «сухопутный мост» в Крым к августу. Такая оценка была в секретных документах Пентагона и разведки, которые .

При этом источник Washington Post подчеркнул, что в любом случае украинское контрнаступление ослабило российские войска: «Россияне находятся в довольно тяжелом состоянии. Они понесли огромные потери. Их моральный дух не очень высок».

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