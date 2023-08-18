Российское посольство в Варшаве Janek Skarzynski / AFP / Scanpix / LETA

Польские спецслужбы считают, что членов «шпионской сети», о задержании которых в Польше сообщалось в марте, вербовала российская военная разведка ГРУ, используя для этого русскоязычные телеграм-каналы, которые часто посещают украинские беженцы. Об этом пишет The Washington Post. Всего по делу задержаны 16 человек, при этом 12 из них — украинцы (еще трое — белорусы, один задержанный — россиянин). Как отмечает издание, публично польские власти не признавали, что большинство задержанных — украинские беженцы, пытаясь избежать негативной реакции, на которую рассчитывала Россия.

О задержании подозреваемых в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило в середине марта. Как сообщала польская радиостанция RMF FM, все задержанные были «иностранцами из-за восточной границы». Подозреваемых задержали после того, как на железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры — они регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Камеры были установлены в том числе в районе аэропорта Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину. Gazeta Polska писала, что члены шпионской сети планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины.

Журналисты поговорили с сотрудниками спецслужб Польши, Украины и США, а также изучили аккаунты подозреваемых в соцсетях и документы из дела. Как рассказали собеседники WP, большинство задержанных украинцев были родом из восточной части страны, но, скорее всего, их мотивация была денежная и не связана с симпатиями к Москве. По данным польского следствия, публикации, с помощью которых проводился набор в «шпионскую сеть», размещали в телеграм-каналах с предложениями о работе и советами по жилью. «Работодатель» предлагал расклеивать листовки или афиши в публичных местах, оплата предлагалась небольшая, но, как отмечает WP, обещание быстрого заработка для беженцев с востока Украины было привлекательным.

Следователь Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) рассказал, что откликнувшимся обещали заплатить от нескольких долларов за нанесение граффити на улицах Польши до 12 долларов за размещение плаката. Вскоре согласившиеся на такую работу понимали, что она заключается в распространении российской пропаганды. Листовки содержали надписи «Польша — это не Украина», «НАТО, убирайся домой» и «Не будь Байденом».

Распространение таких материалов служило двум целям — разжиганию антиукраинских настроений в Польше и проверке готовности новобранцев выполнять более серьезные задачи. После этого, по данным польского следствия, в течение нескольких недель завербованным поручали проводить разведку в польских морских портах, размещать камеры вдоль железных дорог и подбрасывать устройства слежения в военные грузы. В марте 2023 года им поручили «пустить под откос» поезда, перевозившие оружие в Украину. В распоряжении следствия также есть таблицы с данными по оплате поручений. Наибольшая сумма должна была выплачиваться за подрыв поездов, поджоги и заказные убийства, при этом даже за такие задания планировалось платить несколько сотен долларов.

«Операция была основана на классической структуре ячеек. У каждой из них был лидер — доверенное лицо российских спецслужб», — рассказали в ABW. По мере того, как количество заданий увеличилось, даже младшие члены сети начали понимать, что они, вероятно, выполняют указания из Москвы. Некоторые объясняли, что их участие в такой деятельности было «относительно безвредным или финансово необходимым». WP отмечает, что, попав в денежную зависимость от России, они, возможно, опасались, что «отступать уже слишком поздно».

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Раскрыть шпионскую сеть удалось после того, как прохожий заметил объектив камеры в деревьях вдоль участка железнодорожного пути. Речь идет о польском селе Бушковички недалеко от границы с Украиной. Как утверждает следствие, камера передавала видео прохождения грузов на сервер, доступ к которому можно было получить удаленно по паролю. Используя данные с камеры и ближайших вышек сотовой связи, следователи определили, когда она была установлена и кто находился поблизости. Еще одну камеру обнаружили на тополе возле моста, где поездам приходится снижать скорость, другая камера была установлена на дереве недалеко от железнодорожного разъезда. В течение нескольких дней польское следствие задержало подозреваемого, который предоставил информацию о других членах группы, в том числе о своем кураторе.

Изначально спецслужбы хотели следить за «шпионской сетью», чтобы больше узнать о ее планах и тех, кто ей руководит. Но затем они перехватили сообщения, из которых следовало, что планируется срыв поставок оружия Украине. Следователи обнаружили подробные инструкции, которые были отправлены в одну из ячеек, в ней говорилось о размещении устройств, которые приведут к сходу поездов с рельсов. О каких именно устройствах идет речь, не уточняется.

По словам следователей, как минимум двое завербованных согласились участвовать в операции, уже существовала договоренность о месте и времени ее совершения. При этом в ABW признали, что в ходе обысков не нашли устройства и остается неясным, спрятано ли оно в другом месте.

The Washington Post отмечает, что судебные решения по делу о шпионской сети засекречены, а имена арестованных не разглашаются. В дипломатической телеграмме, направленной Варшавой в белорусское посольство, говорится об аресте граждан Беларуси и что они были частью ячейки, возглавляемой человеком по имени Андрей. Однако имена троих задержанных белорусов сообщал телеграм-канал, связанный с белорусскими силовиками, писала «Наша Нiва» — это 41-летний Николай Москаленко, 28-летний Владислав Посмитюха и его девушка 18-летняя Мария Медведева.

Посмитюху и Медведеву задержали во время поездки, которая, по словам польских официальных лиц, была замаскирована под романтическое путешествие к морю. Следствие утверждает, что они планировали наблюдать за гаванью в Гдыне, куда прибыла крупная партия оружия. Их обвиняют в «наблюдении с целью сбора информации, касающейся объектов критической инфраструктуры», в том числе в аэропорту и на железнодорожном вокзале в Жешуве и морских портах Гданьск и Гдыня.

По словам отца Медведевой, его дочь находится в следственном изоляторе в польском Люблине. Ее навестили адвокат и мать. Защита Медведевой утверждала в суде, что девушка «случайно оказалась в неподходящее время в неподходящем месте». Польское следствие утверждает, что Медведева знала о заданиях, которые выполняла вместе с Посмитюхой, и получала за это деньги из России.

Польские власти считают, что сорванная операция представляла собой «самую серьезную российскую угрозу на территории НАТО с тех пор, как Москва начала вторжение в Украину». По их мнению, целью операции было прервать поток оружия и боеприпасов, 80% из которого Украина получает через Польшу.