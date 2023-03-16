В Польше задержали шесть человек, которых спецслужбы страны подозревают в шпионаже в пользу РФ. Они устанавливали видеокамеры на железных дорогах

Сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает польская радиостанция RMF FM. Информацию о задержании журналистам «Русской службы Би-би-си» также подтвердили представители правительства Польши.

По данным радиостанции, все задержанные были «иностранцами из-за восточной границы». По версии следствия, они работали на российские спецслужбы.

Как пишет RMF FM, подозреваемых задержали после того, как на важных железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры — они регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет, уточняет «Русская служба Би-би-си».

По сведениям журналистов, речь идет о десятках таких камер. Преимущественно они были размещены на участках железнодорожных путей в Подкарпатском воеводстве, в том числе в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину, пишет RMF FM.

В свою очередь «Русская служба Би-би-си» поясняет, что этот аэропорт считается настолько важным, что армия США разместила для его охраны установки ПВО Patriot. Также именно в этот аэропорт прилетел президент США Джо Байден, который затем отправился с визитом в Киев.

В то же время бывший замначальника Службы военной контрразведки Польши (SKW) полковник Мацей Матысяк заявил, что российские спецслужбы использовали камеры в первую очередь для сбора информации о поставках вооружений в Украину. Однако, считает военный, россияне также могли использовать эти данные для организации диверсий.

Эта информация может быть использована для принятия контрмер, включая саботаж и диверсию. Россияне делали, делают и будут это делать. Все мы видели, например, по производству боеприпасов в Чехии, который взорвался.

В конце декабря 2022 года глава Федеральной службы разведки и контрразведки Германии Бруно Каль заявил о разоблачении российского шпиона в рядах самой спецслужбы. В конце января стало известно об аресте его компаньона.

Во второй половине января Стокгольмский окружной суд признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России, приговорив одного из них к пожизненному заключению.

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