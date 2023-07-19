Gazeta Polska: задержанные в Польше по обвинению в шпионаже в пользу РФ планировали взорвать поезд с оружием для Украины

Члены «шпионской сети», задержанные в Польше по обвинению в работе на российскую разведку, планировали взорвать поезд с оружием и транспорт с гуманитарной помощью для Украины. Об этом сообщает издание Gazeta Polska (для просмотра материала требуется подписка), выдержки из него приводит Polskie Radio 24.

С марта по июль польские спецслужбы задержали 15 человек, которым предъявлены обвинения в шпионаже. Им грозит до 10 лет лишения свободы. По данным Gazeta Polska, среди задержанных есть граждане России, Беларуси и Украины.

Издание утверждает, что задержанным передавали задания из Москвы, а после их выполнения они получали вознаграждение в криптовалютах, которые затем обменивали на наличные. По информации Gazeta Polska, члены «шпионской сети» собирали информацию, фотографировали военные и гражданские объекты, распространяли «антиукраинские и антинатовские настроения», а также готовили «диверсионные акции», среди которых — взрыв поезда с оружием и транспорта с гуманитарной помощью для Украины.

«Поэтому первые задержания произошли именно в это время, а не позже. Риск атаки был слишком велик, чтобы продолжать наблюдение за группой», — сказал источник издания, знакомый с материалами дела. Всего в материалах дела 66 томов.

О задержании подозреваемых в шпионаже в пользу России Агентство внутренней безопасности Польши объявило в середине марта. Как писала польская радиостанция RMF FM, все задержанные были «иностранцами из-за восточной границы». Подозреваемых задержали после того, как на железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры — они регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет. Камеры были установлены, в том числе в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину.

В конце июня стало известно, что в Польше по подозрению в шпионаже задержан российский хоккеист, играющий в одном из клубов Первой лиги. По словам министра юстиции Збигнева Зебра, задержанный стал 14-м выявленным членом российской шпионской сети. По данным Gazeta Wyborcza, задержанного зовут Максим С. Sports.ru отмечал, что с 2021 года в составе команды «Заглебе» выступает 20-летний россиянин Максим Сергеев.