Власти Польши объявили о задержании хоккеиста из России по подозрению в шпионаже

В Польше по подозрению в шпионаже задержан спортсмен из России, играющий в одном из клубов хоккейной , объявил генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зебро. Он подчеркнул, что хоккеист стал 14-м выявленным членом российской шпионской сети. Имя задержанного или какие-то другие подробности генпрокурор не уточнил.

Пресс-служба министра-координатора польских спецслужб, также не называя имени задержанного, сообщила, что подозреваемый находился в Польше с октября 2021 года и, в числе прочего, занимался сбором данных о «критической инфраструктуре в нескольких воеводствах». Суд санкционировал его арест на три месяца.

По данным Gazeta Wyborcza, задержанного зовут Максим С.