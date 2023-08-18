Страны ЕС досрочно заполнили хранилища газа на 90% Аналитики говорят, что скоро можно будет совсем не беспокоиться о нехватке газа зимой

Хранилище нефти и газа в порту Гавра. 12 июня 2023 года Peter Titmuss / UCG / Universal Images Group / Getty Images

Запасы природного газа в ЕС достигли исторического максимума — к 17 августа хранилища стран-членов Евросоюза были заполнены на 90,12%, пишет Politico со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe, объединяющей европейские энергетические компании.

Politico отмечает, что запасы газа в хранилищах Европы достигли целевого уровня в 90% на два месяца раньше, чем планировал ЕС — это должно было произойти только к ноябрю.

«То, что мы заполнили наши хранилища с опережением графика, означает, что ЕС хорошо подготовлен к зиме, и это поможет еще больше стабилизировать рынки в ближайшие месяцы», — заявила журналистам комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон.

Как пишет Politico, заполнение хранилищ раньше срока также свидетельствует о том, что ЕС с успехом перешел на другие источники поставок, отказавшись от российского трубопроводного газа. До начала полномасштабной войны в Украине он обеспечивал больше 40% потребностей Евросоюза.

Сейчас ЕС переключился на поставки из США, Норвегии, Азербайджана и других стран. В 2023 году доля российского газа в импорте ЕС упала до 8,4%. Это делает решение ЕС по прекращению закупок российского газа к 2027 году вполне выполнимым, отмечает издание.

Аналитики ожидают, что зима 2023 года станет последней, когда возможный дефицит газа будет вызывать беспокойство. Многие страны, в том числе США и Катар, к середине 2024 года планируют увеличить свои мощности по производству сжиженного природного газа.

Politico также отмечает, что преодоление зависимости ЕС от российских поставок позволило стабилизировать цены на газ. Если до войны цены на газ, согласно голландскому индексу Title Transfer Facility, были на уровне 20 евро за мегаватт-час (в январе — около 35 евро), а на пике — летом 2022 года — около 300 евро за мегаватт-час, то в августе 2023 года цена на мегаватт-час колебалась в районе 38 евро.

В то же время, пишет Politico, сокращение поставок в Европу стало большим ударом для Кремля — доходы от экспорта энергоносителей снизились на 41% до 4,1 триллиона рублей за первые семь месяцев 2023 года, сообщил Минфин РФ. Курс рубля упал до минимума за 16 месяцев. На торгах 14 августа доллар подорожал до 100 рублей.

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