Reuters: США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

США одобрили запросы Дании и Нидерландов на поставку Украине истребителей F-16. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника и письмо госсекретаря Энтони Блинкена. Отправка истребителей может произойти после того, как будет завершена подготовка украинских летчиков, уточняет агентство.

«Этим письмом я выражаю полную поддержку Соединенных Штатов как передачу истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских летчиков квалифицированными инструкторами. По-прежнему остается важным, чтобы Украина была в состоянии защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», — говорится в письме Блинкена.

По словам госсекретаря, одобрение запросов Дании и Нидерландов на отправку истребителей позволит Украине «в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первая партия пилотов завершит обучение».

Официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 16 августа заявил, что осенью и зимой нынешнего года Украина не сможет получить истребители F-16. Он отмечал, что «как бы там ни было», но вопрос об обучении украинских летчиков на F-16 «сдвинулся с места».

В июле Politico сообщило, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения от США. 8 августа на брифинге Пентагона было объявлено, что президент США Джо Байден разрешил представителям других стран обучать украинских летчиков.

По оценке военных экспертов Франц-Стефана Гади и Майкла Кофман, поставки истребителей F-16 не помогут украинской армии добиться быстрого успеха на фронте.

The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще шесть месяцев.

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