Поставки американских истребителей F-16 не помогут ВСУ добиться быстрого успеха на фронте, считают военные эксперты

Поставки Украине американских истребителей F-16, которые давно запрашивает Киев, вряд ли окажут существенное влияние на ход украинского наступления, считают старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади и старший научный сотрудник Фонда Карнеги Майкл Кофман, побывавшие в Украине.

В статье, опубликованной The Economist, эксперты выразили мнение, что основной проблемой ВСУ является недостаток опыта в проведении масштабных общевойсковых операции, в которых необходимо координировать действия различных родов войск. В то же время аналитики считают, что украинским военным потребуются годы, чтобы научиться эффективно использовать американские самолеты в подобных операциях.

Кроме того, эксперты отметили, что сами по себе поставки самолетов не гарантируют Украине превосходство в воздухе, в том числе из-за развитой сети систем ПВО России и численного превосходства российской авиации.

В заключении аналитики подчеркнули, что украинское наступление далеко от завершения. «Победа Украины будет обеспечена не каким-то одним навыком или оружием, а эффективным применением силы, лучшей подготовкой и постоянной поддержкой Запада».

Украинские власти с начала 2023 года активно просят западных союзников начать поставлять Украине современные истребители, в том числе американские F-16. В июле координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что Украина, вероятно, получит эти самолеты до конца года.

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