WSJ: США предупредили Турцию о «реальном риске» введения санкций против турецких компаний, помогающих России обходить ограничения

Власти США предупредили правительство Турции о «реальном риске» введения ограничений против турецких компаний, помогающих России обходить санкции, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.

По их словам, Вашингтон очень обеспокоен тем, как Турция помогает России обходить санкции. В частности, через Турцию в Россию, по словам чиновников, поступает западная электроника, а турецкие порты продолжают принимать российские суда, находящиеся под санкциями.

«Мы ведем постоянный диалог с турецким правительством по этим вопросам. Мы искренне надеемся, что нам удастся избежать сценария, при котором турецкая компания будет подвергнута санкциям», — заявил один из источников издания.

Отдельную обеспокоенность американских чиновников вызывает «теневой» флот, функционирующий через Турцию, который помогает России поставлять нефть в страны Азии, обходя при этом установленный странами G7 потолок цен.

По данным WSJ, одним из крупнейших операторов «теневого» флота является турецкая компания Beks Ship Management, основанная более десяти лет назад. По состоянию на 2021 год ее флот насчитывал шесть судов. С тех пор фирма начала стремительно развиваться, а к августу 2023 года ее флот насчитывал уже 41 судно общей стоимостью в 782 миллионов долларов. Общая стоимость флота компании за два с половиной года увеличилась примерно в десять раз.

Представитель Beks Ship Management Джемиль Эрсоз заявил журналистам, что суда приобретали через банки Франции, Китая, Японии, Тайваня и Австралии. Он заявил, что финансирование не поступало из России.

WSJ отмечает, что Beks Ship Management — не единственная компания в российском «теневом» флоте. По данным издания, сотни судов по всему миру, принадлежащие фирмам из Греции, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, помогают России обходить санкции. При этом сами компании избегают вторичных санкций за счет того, что работают за рамками обычных отраслевых стандартов.

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада ввели против России многочисленные санкции, особое внимание уделив российским энергоносителям. Так, в декабре 2022 года вступило в силу нефтяное эмбарго Евросоюза, запрещающее странам ЕС закупать российскую нефть, поставляемую по морю. Тогда же был введен ценовой потолок, среди прочего запрещающий западным страховым компаниями страховать суда, перевозящие российскую нефть по цене выше установленного потолка. На фоне всех этих ограничений Россия начала формировать «теневой» флот.

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