Financial Times: Россия создает «теневой флот» из старых танкеров для экспорта нефти после введения ценового потолка

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Россия с начала 2022 года купила больше 100 судов для перевозки нефти, пишет The Financial Times со ссылкой на оценки судоходного брокера Braemar и энергетической консалтинговой компании Rystad.

Россия старается не афишировать эти сделки. Но в Braemar заметили значительное увеличение неизвестных им ранее покупателей. Они приобретают суда, которым по 12-15 лет и которые подлежат скорому списанию. По мнению аналитиков, их закупают для РФ, которая будет использовать их для доставки нефти в Индию, Китай и другие страны Азии.

Этот «теневой флот» нужен России из-за ценового потолка морские перевозки российской нефти, о котором договорились страны ЕС и . Он будет введен в начале декабря, после этого крупнейшие западные страховые компании перестанут страховать суда, перевозящие нефть из РФ по цене выше установленного потолка.

Несмотря на закупки, в первые месяцы после введения ценового потолка России все равно будет не хватать судов для перевозки нефти, что снизит ее экспорт и повысит цены на рынке. Ситуация может ухудшиться в феврале, когда вступит в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефтепродуктов из РФ, рассказали опрошенные The Financial Times эксперты.

Евросоюз, страны «Большой семерки„и Австралия одобрили потолок цены на поставки нефти из России морским путем на уровне 60 долларов за баррель. Впоследствии его будут регулярно пересматривать: он должен быть как минимум на 5% ниже, чем стоимость российской нефти на мировых рынках.

После того, как договоренность о ценовом потолке была достигнута, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что „снизить [потолок] нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику врага“.

Россия заявляла, что не будет поставлять нефть по условиям ценового потолка.

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