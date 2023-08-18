Украина обвинила Михаила Фридмана в выводе 700 миллионов гривен в офшоры

Национальная полиция Украины «подсанкционному российскому олигарху и владельцу Альфа-банка» в выводе в офшоры более 700 миллионов гривен (почти 19 миллионов долларов).

В заявлении Нацполиции говорится, что для вывода средств применялись незаконные схемы, включая выплату вознаграждений за использование торговых знаков и выплату средств по фиктивным сделкам, заключенным с офшорными компаниями.

Владельцу «Альфа-банка», которого правоохранительные органы Украины считают организатором преступной схемы, вменяются в вину легализация средств, полученных преступным путем, подделка документов и уклонение от уплаты налогов.

Имя «подсанкционного российского олигарха» в сообщении Нацполиции Украины не указывается, однако исходя из перечисленных фактов и сопровождающего публикацию видео можно сделать вывод, что речь идет о Михаиле Фридмане.

Кроме того, заявили в Нацполиции, в рамках дела о выводе средств из «Альфа-банка» было «сообщено подозрение» восьми лицам: бывшим председателю и исполняющему обязанности председателя правления банка, трем владельцам офшорных компаний и трем директорам фиктивных предприятий.

В настоящее время активы «Альфа-банка» в Украине национализированы.

Сооснователи «Альфа-банка» Михаил Фридман и Петр Авен вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину были включены в европейские санкционные списки. Санкции в их отношении также ввела Великобритания. В августе 2023 года Фридман и Авен были включены и в американские санкционные списки.

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