Первое судно, покинувшее Одессу после завершения зерновой сделки, прибыло в Стамбул

Первое покинувшее порт Одессы после завершения зерновой сделки судно благополучно дошло до Турции. Как сообщили Reuters очевидцы, утром 18 августа контейнеровоз «Йозеф Шульте» пришел в порт Амбарли, расположенный в южной части Стамбула.

На борту «Йозефа Шульте», ходящего под флагом Гонконга, находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.

16 августа министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил, что контейнеровоз, стоявший в порту Одессы с 23 февраля 2022 года, вышел в сторону Турции по временному коридору в Черном море. Этот коридор власти Украины организовали для эвакуации судов, которые после начала полномасштабного вторжения войск РФ не могли покинуть черноморские порты.

«Йозеф Шульте» стал первым судном, которое вышло из порта Одессы после прекращения действия зерновой сделки, которую Россия отказалась продлевать, заявив, что ее условия не выполняются.

После того, как зерновая сделка прекратила действовать, Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины. На следующий день Минобороны Украины объявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».

Власти Украины заявили, что судовладельцев, решивших покинуть черноморские порты по временным коридорам, предупреждают о потенциальной опасности со стороны российского флота, а также об опасности мин.

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