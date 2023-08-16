Из порта Одессы вышло первое судно по открытому Украиной временному коридору. Оно стояло там полтора года
Первое судно вышло из порта Одессы, воспользовавшись временным коридором, открытым Украиной. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Из порта вышел контейнеровоз «Йозеф Шульте» под флагом Гонконга, он держит курс на Босфор. По словам министра, судно находилось в порту Одессы с 23 февраля 2022 года. На борту контейнеровоза находится более 30 тысяч тонн груза, в том числе продовольствие.
Кубраков пояснил, что временный коридор будет в первую очередь использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на начало полномасштабного вторжения российских войск.
10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, следующих в украинские порты и из них. Через два дня для судов была открыта регистрация. Судовладельцев предупредили о потенциальной опасности со стороны российского флота, а также об опасности мин. В военно-морских силах ВСУ говорили, что к проходу допустят только те суда, владельцы или капитаны которых подтвердят готовность к проходу в текущих условиях.
В середине июля российские власти объявили о выходе из зерновой сделки. После этого Минобороны России фактически назвало военными целями все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, а страны, под чьими флагами будут следовать эти суда, — участниками войны со стороны Киева. На следующий день похожее заявление выпустило Минобороны Украины, которое заявило, что будет считать все суда, следующие в акватории Черного моря в российские порты и порты на оккупированных РФ украинских территориях, перевозящими грузы военного назначения «со всеми соответствующими рисками».