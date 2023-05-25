В Москве на доску розыска повесили ориентировки на прокурора и судью Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест Путина

Ориентировки на прокурора и судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Ахмада Хана и Розарио Сальваторе Айтале, которые выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина, появились на доске розыска МВД РФ по московскому району Северное Тушино, пишет «Сота».

«Внимание розыск! Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве разыскивается скрывшийся от органов следствия Хан Карим Асад Ахмад, 30.03.1970 г. р., обвиняемый в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 360, ч.1 ст. 30, ч. 2 ст. 299 УК РФ. Любую информацию, которая может способствовать розыску, Вы можете сообщить по телефону 102 или 112», — говорится в листовке с портретом прокурора МУС.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Его подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выдан в отношении российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Через три дня Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. Действия представителей международного суда российское следствие квалифицировали в том числе по статьям о «привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности» и «приготовлении к нападению на представителя иностранного государства». В мае стало известно, что власти РФ объявили прокурора и судью МУС Карима Ахмада Хана и Розарио Сальваторе Айтале в розыск.