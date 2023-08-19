Vladyslav Savenok / Reuters / Scanpix / LETA

Российские военные нанесли удар по драмтеатру в центре Чернигова. По данным местных властей, удар был нанесен баллистической ракетой. Помимо драмтеатра были повреждены здание Черниговской администрации, магазины, кафе, в одном из соседних домов начался пожар.

В результате атаки погибли семь человек, включая шестилетнего ребенка. Ранения получили 129 человек, в том числе 15 детей и 15 сотрудников полиции, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко после завершения разбора завалов. Ранее Клименко писал, что 25 человек были госпитализированы, в том числе 12-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии отправили на реанимационном автомобиле в Киев.

В здании драмтеатра проходила выставка дронов «Люті пташки» («Свирепые птички»), сообщает «Украинская правда». Местные жители обвинили в произошедшем организаторов мероприятия, поскольку анонс выставки был опубликован в соцсетях, благодаря чему о мероприятии могли узнать российские военные.

Организатор выставки заявила, что место проведения мероприятия держалось в секрете. По словам Марии Берлинской, информация о месте была разослана «зарегистрированным проверенным участникам» за несколько часов до начала выставки. Также она уверяет, что после начала воздушной тревоги мероприятие было остановлено, а участников несколько раз призывали пройти в укрытие.

Власти города заявили, что выставка не была согласована и проводилась без разрешения. В то же время организаторы утверждают, что горсовет не только согласовал мероприятие, но и предоставил площадку.

Действующий мэр Чернигова назвал российский удар по городу «террористическим нападением» и «военным преступлением». Александр Ломако в разговоре с «Би-би-си» подчеркнул, что российские военные, нанося удар по городу, понимали, что будут жертвы среди мирных жителей: «Это центр города, полдень, там было много людей. К тому же, религиозный праздник (Яблочный Спас), люди пришли на службу. Я понимаю, что их мишенью было военное мероприятие, проходившее в здании драматического театра, но совершенно очевидно, что русские, запускавшие эти ракеты, и те, кто отдавал им приказ бить в середине дня по мирному городу, отдавали себе отчет в том, что жертвами будут преимущественно мирные жители».

«Вот что такое соседство с террористическим государством, вот против чего мы объединяем весь мир», — прокомментировал произошедшее президент Владимир Зеленский. «Обычный субботний день, который Россия превратила в день боли и потерь. Есть погибшие, есть раненые. Мои соболезнования тем, кто потерял родных… все службы работают на месте: спасатели, полиция, медики. Каждый, кто нужен», — написал президент в своем телеграм-канале.

Минобороны РФ пока никак не прокомментировало удар по Чернигову. Однако государственное российское агентство РИА Новости со ссылкой на «источник, знакомый с ситуацией» написало, что удар российской баллистической ракеты по Чернигову «пришелся на место сбора военных специалистов ВСУ по боевым дронам, которое было замаскировано под фестиваль „Свирепые птички“».

В Чернигове 19-21 августа объявлены днями траура по погибшим.

Обновление. В материал добавлена информация о пострадавших на 19:05 мск 19 августа.