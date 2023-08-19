Минобороны РФ: в Новгородской области беспилотник атаковал военный аэродром. Был поврежден один самолет 

В Новгородской области утром 19 августа украинский беспилотник коптерного типа атаковал военный аэродром, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Согласно ведомству, российские военные заметили беспилотник на подлете к аэродрому, но не смогли сбить. «В результате на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», — пишет пресс-служба.

По данным Минобороны, повреждения получил один самолет. Пострадавших нет.

Телеграм-канал «Подслушано Великий Новогород» уточняет, что аэродром, атакованный беспилотником, находится в Сольцах.

Летом 2023 года ВСУ стали регулярно наносить удары с помощью беспилотников по России и аннексированным ей территориям. В частности, с конца июля ВСУ неоднократно атаковали Москву. В ночь на 30 июля и на 1 августа дроны упали на башни Москва-Сити, 11 августа БПЛА взорвался в районе Карамышевской набережной, 18 августа — в районе «Экспоцентра».

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