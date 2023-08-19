Российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. В Хмельницкой области были ранены две женщины
Источник: Командование Воздушных сил ВСУ
В ночь на 19 августа российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе, сообщает командование Воздушных сил ВСУ. По данным военных, в атаке участвовали 17 дронов «Шахед-136/131». Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.
В Хмельницкой области в результате ночной атаки были повреждены 30 домов, ранения получили две женщины, сообщил первый заместитель начальника областной администрации Сергей Тюрин.
В Житомирской области дрон атаковал один из объектов инфраструктуры. По словам главы областной администрации Виталия Бунечко, беспилотник удалось сбить, однако «из-за падения обломков возник пожар, который был локализован специалистами ГСЧС». Жертв и пострадавших нет, информация о масштабе повреждений уточняется, заявил Бунечко.