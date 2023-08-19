«Мы столько людей использовали втемную». В СБУ раскрыли подробности первого взрыва на Крымском мосту в октябре 2022 года

Глава СБУ Василий Малюк рассказал в интервью «Новому времени», как украинская спецслужба смогла организовать взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года.

По словам Малюка, разработкой плана и его реализацией занимался лично он и двое его доверенных сотрудников. Глава СБУ также сообщил, что первоначально рассматривались разные варианты операции, в том числе с использованием железнодорожной части моста, однако в итоге был выбран вариант с фурой, начиненной взрывчаткой.

Чтобы провезти взрывчатку на мост в СБУ решили обмотать ее целлофановой пленкой, рассчитав все так, чтобы таможенные сканеры не смогли выявить взрывчатое вещество. В итоге получились большие рулоны пленки, которые выглядели «абсолютно гражданским грузом», пишет NV. Уточняется, что этими рулонами забили целый контейнер, а суммарный вес взрывчатки соответствовал 21 тонне в тротиловом эквиваленте.

Малюк не стал раскрывать подробности того, как взрывчатку из Украины доставили к мосту, но, по его словам, вся операция была осуществлена исключительно силами СБУ. Кроме того, добавил Малюк, спецслужбе удалось деактивировать российские системы РЭБ, которые глушат GPS-датчики. Это позволило взорвать грузовик на середине моста.

«Мы семь кругов ада прошли, использовали втемную столько людей. Россияне „закрыли“ 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обыденным делом. Это были обычные российские контрабандисты», — добавил глава СБУ.

В августе Василий Малюк раскрыл подробности второй атаки на Крымский мост, которую украинские силы провели 17 июля. Малюк, в частности, рассказал, что для удара по мосту использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину. СБУ также передала телеканалу CNN видео атаки на Крымский мост, включая запись с экрана оператора дрона.

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