CNN опубликовал видео атаки морских дронов по Крымскому мосту. Запись телеканалу передала СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) передала американскому телеканалу CNN видеозапись, на которой запечатлен момент атаки экспериментального морского беспилотника по Крымскому мосту 17 июля 2023 года.

По словам главы СБУ Василия Малюка, для удара по мосту использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки. Он назвал этот беспилотник результатом многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного российского вторжения в Украину.

СБУ предоставила CNN запись с экрана оператора дрона, на ней видно, как беспилотник приближается к мосту. На других видеозаписях, сделанных с камер наружного наблюдения, видно, как один дрон атакует автомобильную часть моста, после чего другой взрывается возле железнодорожной части с противоположной стороны.

New video shows attack on $4 billion Russian bridge CNN

Глава СБУ заявил, что июльская атака на мост была результатом многомесячной подготовки. Он также взял ответственность за атаку на Крымский мост 8 октября, но сообщить подробности отказался. По его словам, морские надводные дроны — «уникальное изобретение» СБУ. С их помощью украинские спецслужбы атаковали российский корабль и танкер , добавил Малюк.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе в Черном море. Я обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов», — сказал Малюк.

На Крымском мосту в ночь на 17 июля 2023 года произошел взрыв, погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, их 14-летняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Автомобильная часть моста была повреждена. Восстановление поврежденной части моста, по оценке властей РФ, обойдется в миллиард рублей.

В конце июля Василий Малюк заявлял, что другой взрыв на Крымском мосту, произошедший в октябре 2022 года, — «одна из реализаций» СБУ. Тогда на автомобильной части моста взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. Обрушились два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.