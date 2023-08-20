Украина готова обменять российский Белгород на членство в Североатлантическом альянсе, заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен во время визита на авиабазу Скридструп.

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», — сказал Зеленский в ответ на вопрос о территориальных уступках ради членства в НАТО.

Во время визита в Нидерланды, где украинский лидер также побывал 20 августа, он исключил возможность «обмена чего-либо» на украинские территории.

«У нас есть один документ, у нас есть , у нас есть одно желание — мир. Мы сформулировали, как мы его видим, готовы к открытой дискуссии с коллегами. Чем больше, тем лучше для мира, чтобы мир был на одной стороне. На стороне справедливого мира с полным восстановлением территориальной целостности Украины», — он на пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке в конце сентября 2022 года. В июле 2023-го на саммите НАТО в Вильнюсе участники альянса согласились упростить процесс вступления Украины в военно-политический блок, а страны «Большой семерки» приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины.

На фоне медленно продвигающегося контрнаступления ВСУ некоторые западные комментаторы и СМИ заговорили о том, что Украина для достижения мира могла бы отказаться от части оккупированных Россией территорий в обмен на вступление в НАТО. В частности, такое предположение высказывал руководитель офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен. Позже он назвал свои слова ошибкой.

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