Зеленский сообщил, что Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя F-16

Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который находится с рабочим визитом в Нидерландах.

«Мы с [главой правительства Нидерландов] Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало. Спасибо, Нидерланды!» — заявил украинский лидер после переговоров с премьер-министром Нидерландов.

Зеленский также опубликовал в своем телеграм-канале селфи с Рютте на фоне самолета F-16.

«F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марко! Спасибо всем, кто помогает. Победим!»

Рютте на совместной пресс-конференции с Зеленским объявил, что Нидерланды и Дания передадут самолеты F-16 украинским воздушным силам, когда будут выполнены условия для такой поставки. Он напомнил, что в мае Нидерланды объявили, что будут учить украинских военных для развертывания F-16.

«Но все понимают, что невозможно проводить обучение, если нет самолетов. Другими словами — для обучения на самолетах нужна их доставка», — отметил премьер-министр Нидерландов.

Рютте также отметил, что на вооружении Нидерландов находятся 42 истребителя F-16, но пока рано говорить, все ли они будут переданы Украине, пишет Reuters.

Когда именно пилоты завершат обучение, а Украина получит самолеты, не уточняется.

Владимир Зеленский и лидеры европейских стран, которые имеют на вооружении американские истребители F-16, договорились об их передаче еще в середине мая. Речь шла о самолетах, которые находятся на вооружении у стран Европы. США об отправке собственных истребителей не сообщали.

В июле стало известно, что коалиция из 11 стран во главе с Данией и Нидерландами готова приступить к обучению украинских пилотов управлению F-16, но не может этого сделать без официального разрешения Вашингтона. В начале августа Пентагона объявил, что такое разрешение было получено.

По оценкам СМИ, Украина получит F-16 не раньше 2024 года. В частности, The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе, поскольку до этого они должны пройти курсы английского языка в Великобритании, которые будут длиться четыре месяца. Обучение управлению истребителями займет еще полгода.

18 августа Reuters сообщил, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. В Минобороны Дании говорили, что украинские пилоты начнут обучение на истребителях в этой стране в конце августа.

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