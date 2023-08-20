Губернатор сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сбили 12 «воздушных целей»

Российские средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 12 «воздушных целей», сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, «цели» были сбиты на подлете к городу. Информация о последствиях атаки и работы ПВО уточняется.

В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что около 14:00 пресекло «попытку киевского режима совершить террористическую атаку» двумя беспилотниками самолетного типа, которые были уничтожены над территорией Белгородской области.

По информации ведомства, пострадавших и разрушений нет. Позже министерство заявило, что над Белгородской областью был сбит еще один беспилотник.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Белгородской области практически ежедневно сообщают об обстрелах приграничных районов региона или атаках беспилотников.

20 августа власти еще трех регионов России сообщили об атаках беспилотников. Один дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала в Курске, легкие ранения получили пять человек. Один беспилотник пытался пролететь в строну Москвы, еще три подавили средствами радиоэлектронной борьбы в Ростовской области.

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