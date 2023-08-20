Власти самопровозглашенной ДНР назвали улицу в Донецке в честь убитой Дарьи Дугиной

Одну из улиц в аннексированном Донецке назвали в честь убитой год назад Дарьи Дугиной — дочери и последовательницы одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Об этом сообщил глава самопровозглашеннной ДНР Денис Пушилин.

«Теперь в Донецке улица имени Дарьи Дугиной проходит рядом с парком имени первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко. Конечно, такое увековечение памяти не случайно. Она для нас тоже Герой. Мы ее будем помнить, потомки наши будут ее помнить — она этого достойна», — заявил Пушилин.

Дарья Дугина поддерживала российское вторжение в Украину и во время войны ездила на территории, оккупированные РФ. Она погибла 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля в Подмосковье. ФСБ утверждало, что убийство организовали украинские спецслужбы. Власти Украины свою причастность к этому отрицали.

По версии ФСБ, непосредственной исполнительницей убийства была гражданка Украины Наталья Вовк, ей помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко. Он, считает российская спецслужба, обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами, которые помогли ей скрыться. Вовк и Цыганенко заочно арестованы российским судом и объявлены в розыск.

В мае суд в Туле приговорил еще двоих фигурантов дела об убийстве Дугиной — Александра Сучкова и Андрея Кузнецова — к трем с половиной годам колонии. Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства выехали из России.

История Дарьи Дугиной

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни

История Дарьи Дугиной

«Я с гордостью несу это знамя — быть дочерью и продолжать битву отца» В Подмосковье погибла Дарья Дугина — дочь философа Александра Дугина. «Медуза» рассказывает об удивительной траектории ее жизни