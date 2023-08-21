Издание «Проект» опубликовало расследование «Тайны путинского охранника», посвященное главе МЧС России Александру Куренкову и его жене, руководительнице православных НКО Елене Мильской.

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Куренков был назначен министром по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в мае 2022 года. На этом посту он сменил Евгения Зиничева, погибшего осенью 2021-го под Норильском. Оба ранее служили в Федеральной службе охраны ( ) и были личными адъютантами Владимира Путина. До ФСО Куренков работал физруком в московской школе, также у него есть диплом негосударственного Московского психолого-социального института.

В биографии нынешнего главы МЧС нет никаких сведений о его семейном положении. «Проект» узнал о браке Куренкова и Мильской от источника, работавшего в одной из российских госкомпаний. Журналисты обнаружили документ о заключении их брака в Кутузовском ЗАГСе Москвы в декабре 2019 года.

Что касается Елены Мильской, своей первоначальной карьерой она обязана православному олигарху, основателю канала «Царьград» Константину Малофееву, рассказывают собеседники издания.

С октября 2014 года Мильская возглавляет Фонд Архистратига Михаила, который ставит своей целью «поддержку культурных и духовных традиций России, способствующих укреплению российской государственности». С декабря того же года она значится председателем попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В 2017-2019 годах она была вице-президентом, а затем гендиректором Фонда святителя Василия Великого, учрежденного Малофеевым. Эта организация находится под украинскими санкциями — как считает бизнесмен, за «помощь тяжелобольным детям Крыма».

Фонд стал инициатором создания Лиги безопасного интернета, которая в основном известна по доносам на музыкантов и блогеров. Лигу возглавляет Екатерина Мизулина, дочь сенатора Елены Мизулиной, а Мильская является членом попечительского совета организации. Как рассказала собеседница «Проекта» среди российских благотворителей, Мизулину-младшую «встраивали» в проекты Мильской. «Когда я в первый раз увидела Катю, у меня было ощущение, что она секретарь Мильской», — говорит она. Мизулина также является исполнительным директором Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

По данным «Проекта», Мильская владеет земельным участком и домом площадью около тысячи квадратных метров в коттеджном поселке «Раздоры-2» на Рублевском шоссе. Оценочная стоимость дома — около 600 миллионов рублей. Он находится рядом с государственной резиденцией «Барвиха-3», которая закреплена за главой МЧС.

Внебрачный сын Мильской Андрей Ковальчук является владельцем земельного участка в коттеджном поселке «Горки-2» на Рублевке, в километре от резиденции Путина в Ново-Огарево. На участке есть дом, гараж и баня стоимостью около 100 миллионов рублей. На момент приобретения прав на землю в феврале 2021 года Ковальчуку было 16 лет.

Мильской принадлежат несколько автомобилей премиум-класса общей стоимостью 79,7 миллиона рублей. Среди них — Lexus LX 570, Mercedes Benz AMG G63, Mercedes Benz S450, Bentley Continental GT и Porsche Boxster S.

Кроме того, пишет «Проект», некоммерческие организации Мильской получают щедрые государственные контракты. Всего через два месяца после назначения главой МЧС Куренков подписал соглашение о взаимодействии с НКО своей тайной жены, Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Организация получила прямое бюджетное финансирование на 600 миллионов рублей.

Пресс-служба МЧС и государственные СМИ активно пиарят организацию жены министра. Осенью 2022 года на российском телевидении были показаны новостные репортажи о посещении Куренковым лагерей беженцев в Ростовской и Белгородской областях. В них появлялись люди в майках НКО Мильской, и глава МЧС приводил их деятельность как пример адресной поддержки беженцев.

«Для Мильской Национальный центр помощи детям — это прикрытие под видом благотворительности для своей экономической и политической деятельности», — заявила «Проекту» собеседница из среды волонтерских организаций, ранее сотрудничавших с НКО Мильской. По ее словам, МЧС блокирует деятельность общественных организаций, в том числе поисковых отрядов, которые не входят в сферу влияния Национального центра.

При этом Национальный центр причастен к вывозу украинских детей с оккупированных территорий в Россию. Так, волонтеры НКО Мильской вместе с сотрудниками МЧС участвовали в вывозе детей из Херсонской области в Краснодарский край в октябре 2022 года перед сдачей российскими военными Херсона. Об этом сообщали «Радио Крым» и телеканал «Анапа 39», а также рассказывала в соцсетях сама Мильская.

Директор Центра социально-психологической реабилитации в селе Степановка Владимир Сагайдак заявлял, что вывоз детей из Херсона был насильственным. «Мне сказали, что если будет какое-то сопротивление, приедут солдаты, запакуют нас вместе с детьми и увезут. Я не думаю, что мы можем что-то сделать против автоматов. Поэтому деваться было некуда. Мы понимали, что это рано или поздно случится. Мне сказали, что детей вывезли в Геническ — соврали. Их вывезли в Крым, в Краснодарский край, город Анапа», — рассказывал он журналистам «Настоящего времени».

Также центр Мильской может быть причастен к вывозу детей из лагеря беженцев «Ромашка» в Ростовской области. Там находились воспитанники из детских домов Донецка.

В лагерь приезжал глава МЧС Куренков, а Мильская публиковала в ВК фотоотчет о доставке гуманитарной помощи для детей от сотрудников своей НКО. «Проект» опознал на этих фотографиях некоторых детей. Сейчас их содержат в детских домах в башкирских городах Учалы и Кумертау и предлагают к усыновлению или опеке.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по подозрению в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Волонтеры Центра помощи детям, возглавляемого Мильской, проходили учебу в Гудермесе в так называемом «Российском университете спецназа». Его создал замглавы Росгвардии по Чеченской республике Даниил Мартынов. В этом заведении тренируют добровольцев перед отправкой на войну в Украину.

В декабре 2022 года Мильская и Мартынов объявили о планах создания 12 региональных центров «военно-спортивного воспитания и патриотической подготовки молодежи». Для этого проекта зарегистрирована НКО «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи» с филиалами от Донецка до Салехарда.

В центрах будут обучать основам огневой, инженерной, физической и психологической подготовки, управления беспилотными аппаратами, тактической медицины. Обучение рассчитано на школьников 14-18 лет и добровольцев из числа мобилизуемых россиян. Правительство РФ выделило на нужды НКО 2,7 миллиарда рублей.

Кроме того, Мильская через номиналов является совладелицей компаний «ПозитивИнфо» и «Калининград Балттранс», выполняющим роль субподрядчиков по строительству культурно-образовательного центра в Калининграде с общим бюджетом в 27 миллиарда рублей. Идея этого проекта (помимо Калининграда, планируется создание таких же комплексов во Владивостоке, Кемерово и Севастополе) принадлежит лично Владимиру Путину. В Калининграде у Мильской есть еще одна фирма. Сейчас активы переписаны на ее мать. В 2022 году выручка трех фирм Мильской составила 4,6 миллиарда рублей.

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