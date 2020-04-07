На строительство музеев по проекту Путина потратили 10 миллиардов рублей. Деньги идут из «нефтяной кубышки»

За два года государство потратило 9,8 миллиарда рублей на создание четырех культурно-образовательных комплексов во Владивостоке, Севастополе, Калининграде и Кемерово. Идея этого проекта принадлежит президенту Владимиру Путину, он лично его курирует.

Масштабный проект по созданию в российских регионах филиалов главных российских музеев и театров президент Путин предложил в 2018 году. Он рассказывал, что на эту идею его вдохновили директор Мариинского театра Валерий Гергиев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Строительством комплексов занимается специально созданный фонд «Национальное культурное наследие». Информация о расходах фонда за 2018 и 2019 годы опубликована на портале Минюста о деятельности некоммерческих организаций, на нее обратила внимание «Медуза». Учредители фонда — Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея и Большой театр. Их филиалами частично должны будут стать возводимые комплексы.

Стоимость строительства четырех комплексов в начале 2019 года оценивалась в 120 миллиардов рублей — эту сумму называл бывший тогда помощником президента Андрей Белоусов. Эти деньги государство выделяет из самой закрытой российской госкомпании — «Роснефтегаз». Она не ведет операционную деятельность и не публикует свою отчетность с 2014 года. Путин называл «Роснефтегаз» «нашими нефтегазовыми доходами, выведенными в отдельную кубышку». Расходы на содержание каждого комплекса Минфин оценивал в 12-15 миллиардов рублей в год напрямую из бюджета.

В старом правительстве этот проект курировала вице-премьер Ольга Голодец. При ней в должности президента фонда «Национальное культурное наследие» стройкой руководил Хамит Мавлияров, бывший замминистра строительства и вице-президент госкорпорации «Олимпстрой», которая занималась постройкой объектов для Олимпиады в Сочи. В середине января Голодец покинула правительство, сменился и президент фонда. Им стала бывший руководитель северо-западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта Наталья Волынская. В новом правительстве проект комплексов перешел вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Изначальным застройщиком комплексов была компания «Стройгазмонтаж» миллиардера и друга Путина Аркадия Ротенберга, 41-го в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. Но осенью прошлого года генподрядчик проекта сменился, им стала компания «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко, еще одного друга Путина, миллиардера и пятого в списке богатейших российских бизнесменов по версии Forbes. В марте этого года сотни строителей музейного комплекса во Владивостоке бастовали из-за долгов по зарплате от субподрядчика «Стройтрансгаз-Восток». Приехавшая разбираться с ситуацией президент фонда Волынская утверждала, что зарплатных долгов нет, а рабочие недовольны размерами премий. После визита Волынской местные власти сообщали, что строители вернулись к работе.

Фарида Рустамова