МИД Великобритании попросил не называть Россию «враждебным государством»

МИД Великобритании попросил правительственных чиновников отказаться от формулировки «враждебное государство». Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Рекомендации касаются как официальных документов, так и внутренней переписки в рабочей почте и мессенджерах.

«Государства сами по себе не враждебны, они лишь совершают враждебные действия», — говорится в уведомлении МИДа одному из чиновников.

По данным издания, такое решение принято в попытке улучшить отношения Великобритании с Китаем. Однако отказаться от формулировки в МИДе решили и в отношении других стран — в частности, России, КНДР и Ирана.

В России с 2018 года официально используется понятие «недружественные страны». Их список утверждается правительством. На данный момент туда входят 49 государств, в том числе Великобритания, большинство стран ЕС, Канада и США.