Райффайзенбанк установил комиссию не менее 1000 долларов за переводы американской валюты из других банков на счета клиентов
Райффайзенбанк вновь изменил условия переводов долларов США на счета клиентов.
С 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте кредитной организации, комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов составит 50% от суммы перевода, минимум 1000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии — 10 тысяч долларов.
Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа.
Новые условия распространяют на все входящие переводы в долларах, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В июне Райффайзенбанк уже менял правила зачисления переводов в долларах США на счета своих клиентов. Тогда была установила комиссия 50%, но она распространялась лишь на физических лиц и не превышала 500 долларов.
Также в июне Райффайзенбанк прекратил проводить переводы в евро со счетов своих клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в другие банки внутри России, а также в 12 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.