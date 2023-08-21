Райффайзенбанк установил комиссию не менее 1000 долларов за переводы американской валюты из других банков на счета клиентов

Райффайзенбанк вновь изменил условия переводов долларов США на счета клиентов.

С 1 сентября 2023 года, сообщается на сайте кредитной организации, комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета клиентов составит 50% от суммы перевода, минимум 1000 долларов США, но не более суммы поступления. Максимальный размер комиссии — 10 тысяч долларов.

Банк вынужден ограничивать количество входящих переводов в долларах США в связи с изменением рыночных условий. Мы рекомендуем клиентам использовать другие способы получения платежа.

Новые условия распространяют на все входящие переводы в долларах, зачисляемые на счета клиентов — физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В июне Райффайзенбанк уже менял правила зачисления переводов в долларах США на счета своих клиентов. Тогда была установила комиссия 50%, но она распространялась лишь на физических лиц и не превышала 500 долларов.

Также в июне Райффайзенбанк прекратил проводить переводы в евро со счетов своих клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в другие банки внутри России, а также в 12 стран: Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Иорданию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан.

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