В Московской области упали беспилотники. Аэропорты Внуково и Домодедово ограничили прием самолетов

Обновление: Минобороны РФ заявило о еще одном сбитом в Подмосковье беспилотнике. Дрон в 08:16 «был обнаружен и уничтожен над территорией Истринского района Московской области», говорится в сообщении военного ведомства. Главный редактор RT Маргарита Симоньян написала, что «беспилотник, что сбили в Истринском районе, упал на соседней с нами улице», поблагодарив ПВО за то, что «без жертв и разрушений». Власти Московской области сообщили о двух пострадавших в СНТ «Дорожник». «Мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась», — сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, добавив, что в трех домах выбиты окна.

Ранее Минобороны РФ объявило, что беспилотник упал в Рузском районе Московской области. Он был подавлен «средствами радиоэлектронной борьбы», цитировал ТАСС заявление военного ведомства.

Аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправление рейсов. В целях безопасности с 06:25 часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, сообщили в пресс-службе Внуково.

В пресс-службе Домодедово рассказали РИА Новости, что для обеспечения дополнительных мер безопасности аэропорт также с 06:26 ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Аэропорт Шереметьево утром 21 августа не принял как минимум один рейс, самолет, летевший из Екатеринбурга, при подлете к Москве развернули и отправили в Казань. Пилот, как сообщается, объявил, что «все аэропорты Москвы закрыты». К 08:40 Внуково и Домодедово возобновили работу в обычном режиме, сообщает РБК.

В последние несколько недель Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. 20 августа мэр Москвы и Минобороны РФ заявляли о предотвращенной «попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении». В ночь на 18 августа обломки дрона, уничтоженного, как было объявлено, системой ПВО, упали в районе «Экспоцентра».

При обнаружении дронов аэропорты московского авиаузла (Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево), как правило, временно прекращают принимать и отправлять рейсы.

Дрон врезался в башню Москва-Сити Meduza