В новом едином учебнике по истории России роль Иосифа Сталина изложена «объективно», в отличие от предыдущих учебников, в том числе «финансированных в 1990-е годы фондом Сороса», заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

В учебниках 1990-х годов, заявил Мягков на пресс-конференции в пресс-центре «России Сегодня», приуроченной к 80-летию Курской битвы, Сталин «был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами».

В общем «преступный сталинский режим» — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно.

В новом же учебнике, по словам представителя РВИО, Сталин представлен как человек, который занимал должность главнокомандующего, и ни одна крупная операция не проходила без его участия, как человек, который «выдвинул полководцев победы». Мягков особо подчеркнул, что Сталин «четко защищал интересы советской внешней политики».

Новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов были представлены в начале августа. В работе над учебниками принимал участие Владимир Мединский — глава РВИО и советник президента РФ. Ранее было известно, что в учебниках, в частности, полностью переписали разделы о периоде 1970–2000-х годов, а также добавили раздел про «специальную военную операцию» в Украине.

Подробнее о новом учебнике

В России представили новый учебник истории для 11-х классов. С разделом о «спецоперации» «Это уникальное время. Россия — страна возможностей»

Подробнее о новом учебнике

В России представили новый учебник истории для 11-х классов. С разделом о «спецоперации» «Это уникальное время. Россия — страна возможностей»