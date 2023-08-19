Адвокат Гаджи Алиев сообщил об ухудшении состояния здоровья Игоря Стрелкова, отправленного в СИЗО по делу об экстремизме

Состояние здоровья бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова, отправленного в СИЗО по делу об экстремизме, значительно ухудшилось, сообщила жена Стрелкова Мирослава Регинская со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева.

Адвокат, навестивший ее мужа 18 августа, рассказал, что у Стрелкова в СИЗО обострились хронические заболевания, начала отниматься рука, а также появилось затруднение дыхания.

«Обследование до сих пор не проводилось, от чего, я, честно говоря, в глубоком шоке. Ничем другим, как откровенным издевательством я это назвать не могу и смиряться с этим не собираюсь», — написала Регинская, подчеркнув, что защита Стрелкова будет добиваться, чтобы его обследовали врачи.

Регинская также рассказала, что в последний раз муж писал ей 6 августа. Тогда он уверял, что у него «все относительно нормально».

Бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова, руководившего войсками самопровозглашенной ДНР в 2014 году, арестовали в Москве 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях: об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим. Стрелков вину не признал. Издание РБК сообщало, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера, а дело расследует ФСБ. В начале августа стало известно, что дело Стрелкова засекретили.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет, в котором находились 298 человек.

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