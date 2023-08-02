Уголовное дело Игоря Стрелкова засекретили

Следствие засекретило расследование уголовного дела в отношении бывшего офицера ФСБ , обвиняемого в экстремизме. Об этом РБК рассказал его адвокат Александр Молохов.

Юрист отказался от дальнейших комментариев, сославшись на то, что дал следователям подписку о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну.

Бывшего офицера ФСБ Игоря Стрелкова арестовали в Москве 21 июля по обвинению в экстремизме из-за двух постов в его соцсетях: об аннексированном Крыме и выплатах военнослужащим. Стрелков вину не признал. РБК сообщал, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера, а дело расследует ФСБ.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Игоря Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области 17 июля 2014 года. По версии обвинения, Стрелков запросил из России поставку ЗРК «Бук», из которого впоследствии сбили самолет, в котором находились 298 человек.

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