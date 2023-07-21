Игоря Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера

Сотрудники правоохранительных органов задержали Игоря Стрелкова (настоящая фамилия — Гиркин), который в 2014 году руководил войсками самопровозглашенной ДНР.

Как утверждают источники РБК, бывшего офицера ФСБ забрали из дома около полудня 21 июля. Сейчас в его квартире идет обыск.

По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК Вагнера, пишет РБК.

В телеграм-канале Стрелкова появилось сообщение от его жены Мирославы Регинской. Она утверждает, что против мужа выдвинуты обвинения в «экстремизме».

Сегодня, примерно в 11:30 к нам приехали представители следственного комитета. Меня в это время дома не было. Вскоре, со слов консьержа, они вывели моего супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.

От друзей мне удалось выяснить, что моему мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм) ( ).

О местонахождении мужа мне ничего неизвестно, на связь он не выходил.

В свою очередь адвокат Александр Молохов заявил ТАСС, что причина задержания Стрелкова пока неизвестна.

Игорь Стрелков — бывший офицер ФСБ. С апреля 2014 года он командовал пророссийскими боевыми подразделениями на востоке Украины. С мая по август 2014 года занимал пост министра обороны самопровозглашенной ДНР.

В ноябре 2022 года суд в Нидерландах приговорил Стрелкова к пожизненному заключению, признав его виновным по делу о крушении «боинга» авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области в 2014 году.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Стрелков регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ.