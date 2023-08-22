«У меня был отличный разговор с Путиным» Илон Маск рассказывал чиновникам Пентагона, как общался с президентом России (и, вероятно, не один раз)

Gonzalo Fuentes / Reuters / Scanpix / LETA

Основатель SpaceX и владелец Twitter Илон Маск рассказывал представителям Пентагона, что лично разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в материале The New Yorker о бизнесмене. В частности, Маск упоминал о своих контактах с Путиным во время телефонного разговора в октябре 2022 года с Колином Калем, который тогда занимал пост заместителя министра обороны США.

Разговор Каля и Маска состоялся после того, как украинские военные столкнулись с отключением связи, которую обеспечивали терминалы компании SpaceX. Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения. Использование сети частично оплачивают западные страны и сама компания SpaceX.

Украинские чиновники приняли решение использовать терминалы Starlink после кибератак Кремля на инфраструктуру Украины, пишет The New Yorker. По словам трех человек, участвовавших в привлечении Starlink в Украину, сначала они не думали о степени личного контроля Маска за спутниковой связью. «Тогда об этом никто не думал. Все это выглядело так: „Давайте, черт возьми, уже двигаться, люди умирают“», — рассказал один из собеседников.

Как отмечает The New Yorker, к осени 2022 года Маска все больше стал беспокоить тот факт, что его технология использовалась для войны. В сентябре на конференции в городе Аспен, штат Колорадо, Маск, «казалось, даже выразил поддержку Владимиру Путину». «Он был на сцене и сказал: „Мы должны вести переговоры. Путин хочет мира — мы должны вести переговоры о мире с Путиным“», — цитирует Маска основатель соцсети Linkedln Рид Хоффман, присутствовавший на мероприятии. Через неделю Маск опубликовал в твиттере свою версию , который предполагал, что Крым остается под контролем России, а на оккупированных территориях Украины проходит новое голосование.

В октябре украинские войска, ведущие боевые действия на юге страны, столкнулись с потерей связи. «Мы были очень близко к линии фронта. Мы пересекли эту границу, и Starlink перестала работать. Связь прервалась, подразделения были изолированы. Когда вы проводите наступление, вам, особенно командирам, постоянно нужна информация из батальонов. Командирам, рискуя собой, приходилось выезжать на поле боя, чтобы быть в зоне радиосвязи. Это был хаос», — рассказал изданию один из украинских военнослужащих.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США рассказал, что в ведомстве провели несколько совещаний, пытаясь понять, как решить проблему. Она оказалась нетипичной, так как министерство не могло предъявить Маску претензий, например, в нарушении контракта. Поэтому Пентагон принял решение заключить контракт со SpaceX, чтобы Маск «не мог однажды утром проснуться и просто решить, что он больше не хочет этим заниматься».

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Как правило, отмечает The New Yorker, такими переговорами занимается отдел закупок Пентагона, но Маск стал больше, чем просто продавцом — как, например, Boeing. Поэтому, разговаривая с ним по телефону, заместитель министра обороны Колин Каль «был почтителен», поблагодарил Маска за его поддержку Украины, признал высокие , которые он понес, и попросил дать хотя бы несколько недель на разработку контракта.

«Я сделал вывод, что он [Маск] начал нервничать из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривалось в России как содействие украинским военным, и искал способ снять обеспокоенность России», — отметил Каль.

К ужасу чиновников Пентагона, отмечает The New Yorker, Маск заявил, что лично разговаривал с Путиным. По словам одного из собеседников издания, бизнесмен сделал такое же утверждение за несколько недель до того, как опубликовал в твиттере свой «мирный план». Он говорил, что его консультации с Кремлем были регулярными. После того, как о предполагаемом разговоре Маска с Путиным сообщило издание Vice в октябре 2022 года, бизнесмен написал в твиттере, что говорил с Путиным один раз и это было 18 месяцев назад, то есть до российского вторжения.

В телефонном разговоре с высокопоставленным представителем Пентагона Маск сказал, что смотрел в свой компьютер и мог видеть всю разворачивающуюся войну через карту активности Starlink. «Это было примерно за три минуты до того, как он сказал: „У меня был отличный разговор с Путиным“», — рассказал изданию представитель Пентагона. Маск сказал Калю, что его заставило задуматься то, что технология, которую он разработал для мирных целей, используется для ведения войны.

После 15-минутного разговора с заместителем министра обороны Маск согласился дать Пентагону больше времени. Когда последовала общественная реакция, он также отказался от своих угроз прекратить обслуживание Starlink. «Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — заявил бизнесмен. В начале июня 2023 года стало известно, что Пентагон заключил контракт со SpaceX о закупках для Украины терминалов системы спутниковой связи Starlink и об обеспечении их работы.

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