«Черт с ним». Илон Маск заявил, что Starlink продолжит бесплатно раздавать интернет в Украине, хотя «теряет деньги»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Спутниковая связь системы продолжит бесплатно работать в Украине, несмотря на расходы SpaceX, заявил основатель компании Илон Маск.

«Черт с ним… Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал бизнесмен в твиттере.

В начале октября Маск заявил, что SpaceX потратила на поставку и обслуживание терминалов Starlink в Украине 80 миллионов долларов, а к концу года расходы компании превысят 100 миллионов.

14 октября CNN сообщил, что SpaceX направила письмо Министерству обороны США. В нем компания заявила, что больше не может продолжать финансирование спутниковой сети Starlink для Украины, и попросила Пентагон взять оплату работы системы на себя. По оценкам SpaceX, расходы на работу Starlink в Украине к концу года достигнут 124 миллиона долларов.

При этом в материале телеканала говорилось, что около 85% из 20 тысяч терминалов Starlink в Украине были полностью или частично оплачены Польшей, Великобританией и США, а также краудфандинговыми кампаниями и неправительственными организациями. Они же, по данным CNN, оплатили около 30% услуг по постоянному интернет-подключению.

Комментируя статью CNN, Маск говорил, что SpaceX не просит возместить предыдущие расходы на Starlink для Украины, но также не может «бесконечно финансировать» эту систему.

В Пентагоне подтвердили, что получили письмо от SpaceX. Представитель министерства заявил, что ведомство работает «над поиском решений для вооруженных сил Украины». В Белом доме заявили, что изучают возможные варианты помощи Киеву в предоставлении спутниковой связи.

О письме SpaceX

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли

О письме SpaceX

SpaceX отказалась платить за спутниковую сеть Starlink для Украины Полторы недели назад Илон Маск предложил «мирный план» для Украины и России, который в Киеве резко отвергли