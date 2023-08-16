X (бывший Twitter) на пять секунд задерживал доступ к сайтам, которые не нравятся Илону Маску. Например, это The New York Times и Facebook

Kenula Pathirathna / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Компания X, ранее известная как Twitter, ограничивала доступ к сайтам онлайн-сервисов и новостных изданий, которые критиковал владелец компании Илон Маск. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на результаты тестов, проведенных газетой 15 августа.

Пользователи твиттера, переходившие по ссылкам на целевые сайты, ждали около пяти секунд, прежде чем нужная страница открывалась. Под ограничения, как показало исследование журналистов, попали:

Facebook, соцсеть компании Meta Марка Цукерберга,

Instagram, соцсеть Meta,

Threads, новый сервис микроблогов от Meta,

Bluesky, соцсеть, созданная при участии сооснователя Twitter Джека Дорси,

Substack, платформа для рассылки электронных писем, которая управляет собственным сервисом микроблогов Substack Notes,

газета The New York Times,

агентство Reuters.

На всех них ранее нападал Маск, отмечает WP. При этом ссылки на большинство других сайтов, например, The Washington Post, Fox News и YouTube, открывались за секунду или меньше.

Первые сообщения о задержке доступа к ряду сайтов, чьи ссылки опубликовали в соцсети Илона Маска, появились на форуме Hacker News 15 августа. Пользователь форума сообщил WP на условиях анонимности, что впервые заметил задержку доступа к The New York Times 4 августа.

После того, как газета The Washington Post сообщила об ограничениях, введенных X, время задержки доступа к сайтам снизилось до нуля. До конца неясно, сняли ли ограничения со всех сайтов, в отношении которых их вводили.

Илон Маск, называющий себя «абсолютным приверженцем свободы слова», не ответил на просьбу о комментарии. Компания X также не ответила на запрос. Некоторые из компаний, попавших под ограничения, сообщили, что изучают этот вопрос.

Представитель NYT сообщил, что газета «сделала аналогичные собственные наблюдения» и не получила никаких объяснений от X. «Хотя мы не знаем, чем обосновано применение этой временной задержки, мы были бы обеспокоены целенаправленным давлением, оказываемым на любую новостную организацию по непонятным причинам», — сказал пресс-секретарь The New York Times Чарли Стадтландер. Создатели платформы Substack в комментарии журналистам призвали X отменить решение о задержке доступа к сайту.

Задержка доступа к сайтам потенциально отнимает трафик и рекламные доходы у компаний, которые не нравятся лично Маску. Исследование Google, проведенное в 2016 году, показало, что 53% пользователей покидают сайт, если его загрузка занимает более трех секунд. Источник The Washington Post, знакомый с работой NYT, сообщил, что после начала ограничений газета отметила падение трафика с сайта X.

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