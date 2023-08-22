В Подмосковье сбили два беспилотника. Взрывной волной выбило окна в многоэтажном доме в Красногорске

В ночь на 22 августа российские силы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Об этом сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев.

«Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — сообщил Воробьев.

Минобороны РФ отчиталось, что ночью российские военные пресекли «попытку киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами». Два дрона были сбиты в Подмосковье, еще два — подавлены комплексами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение над территорией Брянской области. «В результате пресеченных террористических атак пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Из-за атаки беспилотников в московских аэропортах Внуково и Домодедово временно ограничили полеты, сообщили в Росавиации. Девять пассажирских рейсов перенаправили в запасные аэропорты. Сейчас аэропорты Москвы работают в обычном режиме.

В последние несколько недель Москва и Подмосковье регулярно подвергаются атакам беспилотников. 21 августа Минобороны РФ отчитались, что в Подмосковье были сбиты два беспилотника. Власти области сообщили о двух пострадавших в СНТ «Дорожник». Днем ранее мэр Москвы и Минобороны заявляли о предотвращенной «попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении».

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