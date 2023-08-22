«Жизни русских тоже важны». Ларс фон Триер обратился к президенту Украины и премьеру Дании из-за поставок истребителей F-16

Датский режиссер Ларс фон Триер опубликовал в инстраграме обращение к президентам Украины и России, а также премьер-министру Дании.

Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха):

«ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!»

С наилучшими пожеланиями, Ларс

Очевидно, таким образом режиссер отреагировал на новость о том, что Нидерланды и Дания обязались предоставить Киеву американские истребители F-16 после того, как завершится подготовка украинских пилотов и инженеров.

20 августа Владимир Зеленский посетил военные авиабазы Эйндховен и Скридструп, где протестировал два истребителя F-16. На базе Скридструп вместе с президентом Украины в кабину самолета забралась премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Дания объявила, что поставит Украине 19 истребителей. Нидерланды еще не определились, сколько F-16 передадут Киеву, однако Зеленский заявлял о 42 самолетах.