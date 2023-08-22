На саммите БРИКС показали обращение Путина — с измененным голосом
Источник: Meduza
Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС, который проходит 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран, входящих в объединение.
Как сообщают журналисты кремлевского пула, на форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно.
На официальном сайте Кремля обращение доступно в оригинальной озвучке.