Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам Делового форума БРИКС, который проходит 22 августа в южноафриканском Йоханнесбурге перед основным саммитом стран, входящих в объединение.

Как сообщают журналисты кремлевского пула, на форуме обращение президента РФ дублировалось на русском языке другим голосом. Почему так произошло, неизвестно.

На официальном сайте Кремля обращение доступно в оригинальной озвучке.

Подробнее о самите БРИКС

В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС, на который из-за угрозы ареста решил не ехать Путин. Что будут обсуждать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР? И почему съезд все равно критически важен для Кремля?

Подробнее о самите БРИКС

В Йоханнесбурге открывается саммит БРИКС, на который из-за угрозы ареста решил не ехать Путин. Что будут обсуждать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР? И почему съезд все равно критически важен для Кремля?