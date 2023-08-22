Uniqlo расторгла договоры аренды всех своих магазинов в России

Японский ретейлер одежды Uniqlo расторг все договоры аренды помещений под свои магазины в России, пишут «Ведомости».

Арендные соглашения были разорваны с выплатой штрафных санкций, сообщили изданию в консалтинговой компании CORE.XP, весь персонал уволен с 11 окладами каждому, а японские менеджеры переведены в другие страны.

После начала российского вторжения в Украину Uniqlo закрыла свои магазины, но еще год платила зарплаты сотрудникам и сохраняла офис в РФ. Теперь же российское юридическое лицо ретейлера прекратило какую-либо деятельность.

Бывшие российские партнеры Uniqlo рассказали «Ведомостям», что ликвидировать российское юрлицо японский ретейлер не планирует, вероятно, рассчитывая когда-нибудь возобновить бизнес. Однако вернуться на российский рынок, считают они, будет сложно, так как площади бренда уже перешли другим компаниям, а сама она утратила доверие владельцев торговых центров и не сможет получить льготные условия по аренде.

На месте магазинов Uniqlo в Москве открылись торговые точки брендов Lime, Gloria Jeans и Just Clothes (новый проект Lady & Gentleman City).

Эксперты отмечают, что Uniqlo обладает уникальными производственными технологиями, позволяющими снижать себестоимость товаров, несмотря на использование натуральных дорогостоящих материалов. Занять место Uniqlo с точки зрения технологий и цен, указывают эксперты, пока не удастся ни российской, ни какой-либо другой компании.

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