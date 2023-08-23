Украинская разведка заявила, что в Крыму в результате взрыва уничтожен российский комплекс С-400

Неподалеку от села Оленевка в аннексированном Крыму произошел взрыв, в результате которого была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». Об этом заявило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Ведомство утверждает, что в результате взрыва, о причинах которого оно не упоминает, погиб личный состав ЗРК, уничтожены все ракеты. В ГУР считают, что уничтожение установки — «болезненный удар по системе ПВО» россиян, который повлияет «на дальнейшие события в оккупированном Крыму».

Утром 23 августа украинские телеграм-каналы опубликовали фотографии, на которых, как утверждается, показаны последствия взрыва, произошедшего в районе Оленевки. На кадрах, подлинность которых не подтверждена, виден густой дым, поднимающийся в небо. Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщил, что есть попадание по российскому военному объекту на мысе Тарханкут.

Российский провоенный телеграм-канал «Рыбарь» сообщил, что украинские войска атаковали мыс Тарханкут, где размещены несколько военных объектов, за которыми ВСУ активно наблюдали несколько недель. Канал утверждает, что украинские войска сначала использовали беспилотники, которые вызвали на себя огонь ПВО, после чего ВСУ выпустили со стороны моря три ракеты.

После сообщений о взрыве в районе Оленевки в телеграм-канале российского МЧС появилась запись о том, что в селе горит сухая растительность, обратило внимание издание «Крым.Реалии». Позже пост удалили. Власти аннексированного Крыма, а также Минобороны РФ информацию о взрыве и его последствиях не комментировали.

В последние недели количество атак на военные объекты и объекты инфраструктуры в аннексированном Крыму увеличилось. Одной из самых масштабных стала атака украинского морского беспилотника на Крымский мост в июле.

Власти России обвиняют в атаках ВСУ, украинская сторона официально подтверждает свою причастность только к некоторым атакам в Крыму.