Reuters: российские авиакомпании в обход санкций получили западные запчасти более чем на миллиард долларов

С мая 2022 года по июнь 2023-го российские авиакомпании получили комплектующие для своих самолетов Airbus и Boeing на сумму более чем 1,2 миллиарда долларов, несмотря на , которые запрещают такие поставки.

Согласно расследованию агентства Reuters, которое проанализировало таможенные данные, за время действий санкций в отношении российской авиаотрасли в РФ поставляли самое разное оборудование — от предметов первой необходимости для поддержания летной годности (шасси и дисплеев для кабин пилотов), до кофеварок, телефонов и сидений для унитазов.

По данным агентства, комплектующие попадают в Россию через посредников в таких странах, как Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Китай и Кыргызстан. Reuters отмечает, что ни одна из этих стран не поддержала западные санкции против России.

Reuters пишет, что для поставок запчастей в обход санкций российские авиаперевозчики, до войны сотрудничавшие с крупными международными компаниями, стали выбирать в качестве партнеров менее заметные фирмы. В частности, S7 закупает комплектующие у молдавской Air Rock Solutions. Всего за последние 14 месяцев компания поставила в Россию запчастей как минимум на 1,23 миллиона долларов.

В свою очередь авиаперевозчик Nordwind воспользовался для закупок семейными связями, отмечают журналисты агентства. Авиакомпания, принадлежащая Карине Букрей, импортировала запчасти через компанию Ramses Turizm из Турции, которая принадлежит мужу предпринимательницы Рамазану Акпынару.

«Сначала был шок, никто не знал, что делать. Через два-три месяца были найдены новые каналы поставок, а через шесть-девять месяцев появилось довольно много альтернатив, что позволило снизить цены и сроки поставки», — прокомментировал Reuters ситуацию глава авиационного аналитического центра «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

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