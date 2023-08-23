В Сумской области два учителя погибли в результате атаки беспилотника на школу

Российские войска нанесли удар по школе в городе Ромны в Сумской области. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По его словам, погибли по меньшей мере два учителя. Тела погибших обнаружили спасатели. Еще три человека получили ранения. Клименко добавил, что под завалами могут находиться еще два работника школы.

Офис генпрокурора Украины сообщает, что здание школы атаковал беспилотник, это произошло около 10:00 23 августа. Трое пострадавших также работали в учебном заведении.

В сообщение ведомства уточняется, что здание школы в результате атаки уничтожено. Спасатели продолжают искать людей, которые могут быть под завалами.

Читайте также

Война Пятьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот сорок шестой день. Онлайн «Медузы»