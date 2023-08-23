В Москва-Сити упал беспилотник. Еще два дрона, заявило Минобороны РФ, сбиты в Подмосковье

Беспилотник в ночь на 23 августа врезался в строящееся здание в Москва-Сити. Как сообщил мэр города Сергея Собянин, «выбиты несколько окон в двух соседних пятиэтажках». Пострадавших, по его словам, нет. Масштаб причиненного ущерба оценивается.

Еще два дрона, заявил Собянин, были сбиты на подлете к Москве — в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок. В Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, обломки беспилотника повредили частный дом, у которого частично обрушилась крыша и выбиты окна, а также нежилое здание с магазинами. Люди не пострадали.

В Минобороны РФ сообщило об «очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку», которую удалось пресечь. В сообщении военного ведомства говорится, что дрон в Москва-Сити «был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы» и упал, потеряв управление, а два других беспилотника были уничтожены средствами ПВО в воздухе.

Из-за атаки дронов аэропорты московского авиаузла временно прекращали принимать и отправлять рейсы. На запасные аэродромы ушли два самолета, сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию.

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