Фильм «20 дней в Мариуполе» получил премию Британской киноакадемии

Фильм Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получил награду Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинации «Лучший документальный фильм».

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город. Получая премию, Чернов подчеркнул, что хочет привлечь внимание не к себе, а к событиям в Украине:

Позавчера был захвачен еще один город, Россия оккупировала Авдеевку — как много городов до этого. История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. Спасибо за то, что вы усилили наш голос, и давайте продолжать борьбу. Спасибо.

Главную награду на церемонии, состоявшейся в Лондоне, получил фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс», а неделю назад — приз Гильдии режиссеров США. Лента также номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

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