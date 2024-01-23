«20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»

Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, рассказывающий о первых днях российского вторжения в Украину, номинировали на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».

На награду в этой категории также номинированы «Боби Вайн: народный президент», «Вечная память», «Четыре дочери» и «Убить тигра».

Номинантов 96-й премии Американской киноакадемии объявили в Лос-Анджелесе 23 января.

«20 дней в Мариуполе» — документальная хроника первых дней российского вторжения. Команда репортеров Associated Press, в составе которой были режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко, на протяжении 20 дней снимали осажденный российскими войсками город.

В январе 2023 года фильм «20 дней в Мариуполе» получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино «Сандэнс».

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас

Подробнее о фильме

«20 дней в Мариуполе» Репортеры The Associated Press были последними журналистами, остававшимися в осажденном городе. Их фильм можно посмотреть онлайн — прямо сейчас